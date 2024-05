Fälle häufen sich Saar-Staatsschutz ermittelt in mehreren Fällen – Kanzler mit Hitler-Bart als Nazi beschimpft

Beleidigungen und scharfe verbale Angriffe auf Politiker: Damit befasst sich die Polizei im Saarland zunehmend. Auslöser sind Anschläge auf große Wahlplakate im Landkreis Neunkirchen. Dabei ließen sich Unbekannte mit eindeutig feindseligen Botschaften an den Tafeln aus, die in mehren Orten am Straßenrand postiert worden waren. Nach ersten Ermittlungen übernahm jetzt eine spezielle Einheit das weitere Verfahren. Dabei kommen immer neue Fälle im gesamten Saarland zusammen.