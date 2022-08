Schwerer Unfall : Zwei Männer stürzen bei Baumfällarbeiten in Wadrill mehr als 15 Meter in die Tiefe

Foto: Ruppenthal 10 Bilder Unfall bei Baumfällarbeiten in Wadrill – zwei Männer stürzen mehr als 15 Meter in die Tiefe

Wadrill Am Montagnachmittag hat sich in Wadrill ein schwerer Arbeitsunfall ereignet. Bei Baumfällarbeiten sind zwei Männer aus dem Korb eines Hubsteigers in die Tiefe gestürzt.

Zwei Männer, 30 und 66 Jahre alt, wollten am Montagnachmittag (22. August) Nadelbäume auf einem Privatgrundstück in Wadrill fällen. Dazu hatten sie sich einen Hubsteiger gemietet. Während der Arbeiten krachte eine Baumspitze unkontrolliert auf den Personenkorb des Hubsteigers.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Plattform so eingeknickt, dass die beiden Männer aus über 15 Metern in die Tiefe stürzten. Beide erlitten durch den Aufprall auf den Betonboden schwere Verletzungen. Einer der beiden Männer wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Trier geflogen, der andere mit einem zweiten Helikopter nach Saarbrücken.