Polizei schreitet ein : Randalierer unter Drogen- und Alkoholeinfluss wirft Aschenbecher und verteilt Schläge: 17-Jährige in Wadrill verletzt

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Wadern Am Dienstagabend ist ein Streit zwischen zwei Männern in der Waderner Ortschaft Wadrill eskaliert. Ein 23-Jähriger, der laut Polizei unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand, verletzte einen 44-Jährigen und eine 17-Jährige in seiner Wohnung.

Der Streit zwischen dem 23-Jährigen und dem 44-Jährigen in einer Wohnung in Wadrill artetet am Dienstagabend aus. Der randalierende Bewohner soll laut Polizei mit einem Glas mehrfach auf den 44-Jährigen eingeschlagen haben. Außerdem warf er mit einem Aschenbecher nach dem Mann, der allerdings am Kopf der 17-jährigen Freundin des Randalierers landete.

Als die Polizei mit drei Streifenwagen der Polizeiinspektion Nordsaarland, der Polizeiinspektion Lebach und der Polizeiinspektion St. Wendel vor Ort eintrafen, brachten die Polizisten den 23-Jährigen unter Kontrolle. Er soll während des Tatzeitpunkts unter Drogen- und Alkoholeinfluss gestanden haben.

Beide Opfer erlitten durch die Schläge und den Aschenbecher-Wurf tiefe Platzwunden am Kopf, die im Krankenhaus ärztlich versorgt werden mussten.

Da es laut Polizei in der Wohnung nach Cannabis roch, durchsuchten die Beamten die Wohnung. Dabei wurden größere Mengen an Betäubungsmitteln gefunden. Auf richterliche Anordnung wurde dem Schläger eine Blutprobe entnommen zur nachträglichen Feststellung seiner Schuldfähigkeit.