Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Köln : Wegen nicht bezahlter Geldstrafe nach Verkehrsdelikt: 25-Jähriger in Wadrill festgenommen

Wegen nicht bezahlter Geldstrafe nach Verkehrsdelikt: 25-Jähriger in Wadrill festgenommen

Wadrill/Köln Am Sonntag hat die Polizei einen 25-jährigen Mann festgenommen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Köln vor. Bei der Festnahme wurden bei ihm unter anderem Drogen gefunden.

Diesen Sonntag (15. Mai) hat sich ein 25-Jähriger sicherlich ganz anders vorgestellt. Die Polizei Nordsaarland hat den Mann in einem Wohnhaus in Wadrill festgenommen.

Gegen den Mann lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Köln wegen eines Verkehrsdeliktes vor. Da der 25-Jährige die Geldstrafe in Höhe von 500 Euro nicht begleichen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt in Ottweiler überführt.