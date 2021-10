Mutmaßliche Täter sind 17 und 19 Jahre alt : Brutale Tat in Wadern: Zwei Schläger zerren Mann aus Wohnung heraus und treten auf ihn ein

Foto: dpa/Fabian Strauch

Wadern Am Samstagnachmittag ist ein Mann in Wadern Opfer einer gefährlichen Körperverletzung geworden. Die beiden mutmaßlichen Täter konnten von der Polizei am Waderner Busbahnhof festgenommen werden.

Gegen 13.30 Uhr am Samstagnachmittag sollen die zwei Männer aus einem Waderner und einem Weiskircher Ortsteil (17 und 19 Jahre alt) die Wohnungstür des Mannes eingetreten haben. Anschließend zerrten sie ihn laut Polizei nach draußen und traten dort mit ihren Füßen auf den Kopf und den Hals des 20-Jährigen ein.