Mann tötet Bekannten mit Baseballschläger : Neue Details zu tödlichem Streit in Wadern – Polizei: Auslöser soll eine Lappalie gewesen sein

Neue Details zu tödlichem Streit in Wadern – Polizei: Auslöser soll eine Lappalie gewesen sein

Tödlicher Streit in Wadern-Noswendel: mutmaßlicher Täter festgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Strauch

Wadern Dramatische Entwicklung eines Streits im Waderner Stadtteil Noswendel: Dabei ist am Sonntag ein Mann ums Leben gekommen. Die Gerichtsmediziner sind eingeschaltet.

Zu einer tödlichen Auseinandersetzung ist es am Sonntag (12. September) in Wadern-Noswendel gekommen. Dabei soll ein Mann seinen Kontrahenten brutal erschlagen haben.

Wie ein Polizeisprecher am Montag berichtet, soll der blutigen Tat ein Streit vorausgegangen sein. Demnach hatten sich das Opfer (38) sowie der mutmaßliche Täter (32) in dessen Wohnung getroffen.

Nach brutaler Schlägerei in Wadern – Zeugen berichten von langer krimineller Vergangenheit einiger Beteiligter

Ermittlungen laufen : Nach brutaler Schlägerei in Wadern – Zeugen berichten von langer krimineller Vergangenheit einiger Beteiligter

Todesopfer nach Familienstreit: Was ist in Blieskastel-Webenheim passiert?

Schon mehrere Einsätze wegen häuslicher Gewalt : Todesopfer nach Familienstreit: Was ist in Blieskastel-Webenheim passiert?

Nach aktuellen Erkenntnissen der Ermittler gerieten die Männer wegen einer Lappalie aneinander: So soll der Schläger seinem Gegner vorgeworfen haben, in bestohlen zu haben. Dabei sei es um einen geringen Wert gegangen. Sie stritten sich darüber bereits im Haus.

Der Verletzte starb an der Unglücksstelle. Unterdessen ließ sich der mutmaßliche Täter widerstandslos festnehmen. Heute könnte der Mann dem Haftrichter vorgeführt werden.

Allerdings steht noch nicht fest, ob der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft kommt. Nach Polizeiangaben will die Staatsanwaltschaft das Ergebnis der Obduktion in Homburg abwarten, ob sie Untersuchungshaft beantragt. Denn zuerst befassen sich heute die Gerichtsmediziner mit dem Fall, um die Todesursache herauszufinden. Gleichzeitig gehe es um die Einschätzung, ob beim Verdächtigten Verdunklungs- oder Fluchtgefahr bestehe. Er selbst hatte die Ermittler gerufen. Zur Tat schwieg er bislang.