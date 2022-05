In Wadern : Betrunkener Autofahrer (40) baut Unfall und haut danach ab

Wadern Ein betrunkener Autofahrer (40) hat in der vergangenen Nacht zunächst einen Unfall gebaut und sich dann vom Acker gemacht. Was bisher bekannt ist.

Sturzbetrunken hat sich in der vergangenen Nacht ein 40-Jähriger in Wadern hinter das Steuer seines Autos gesetzt und einen Unfall gebaut. Das teilte ein Sprecher der Polizei Nordsaarland mit. Demnach wurde gegen 1.25 Uhr in der vergangenen Nacht, 28. Mai, über Notruf mitgeteilt, dass in Wadern jemand von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw sowie eine Gartenmauer gefahren und anschließend geflüchtet sei.