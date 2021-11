Vorfall in Lebach : Polizei sucht Zeugen: Mann (27) wird zusammengeschlagen und schwer verletzt

(Symbolfoto) Foto: dpa/Friso Gentsch

Lebach Am Freitagabend wurde ein 27-Jähriger in Lebach zusammengeschlagen und schwer verletzt. Was bisher bekannt ist.

Gegen 22.15 Uhr am vergangenen Freitagabend (12. November) ist ein 27-jähriger Mann aus Lebach schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich in einem Hinterhof in der Pickardstraße in Lebach.

Wie die Polizei in Lebach am Sonntag mitteilte, attackierten mehrere Personen den 27-Jährigen, der durch den Angriff so schwer verletzt wurde, dass er sich in ärztliche Behandlung begeben musste. Die Täter konnten flüchten.