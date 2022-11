Straße bis in die Nacht gesperrt : Evakuierung und Sperrung nach Gasleck in Völklingen-Wehrden (mit Bildergalerie)

Foto: BeckerBredel 13 Bilder Gasleck in Wehrden sorgt für Sperrung und Evakuierung mehrerer Häuser

Völklingen Am Donnerstagabend haben Arbeiter bei Bauarbeiten in Völklingen-Wehrden eine Gasleitung beschädigt. Die Straße war bis in die Nacht gesperrt, mehrere Häuser mussten evakuiert werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von BeckerBredel

Bei Bauarbeiten in der Schaffhauser Straße in Völklingen-Wehrden haben Arbeiter am Donnerstagabend, 10. November, eine Gasleitung beschädigt und einen starken Gasaustritt gemeldet. Sofort rückte die Feuerwehr an. Bis das Gas abgestellt werden konnte, mussten mehrere Wohnhäuser evakuiert und die Straße voll gesperrt werden.

Straße bis in die Nacht gesperrt

Zwölf Menschen wurden von der Feuerwehr und einer Schnelleinsatzgruppe des DRK betreut, dazu wurde ein Linienbus bereitgestellt. Noch am Abend konnte das Leck geortet und verschlossen werden. Bis in die Nacht blieb die Straße aber weiter gesperrt, da viele Baufahrzeuge im Einsatz waren.