Völklingen Verfolgungsjagd endet mit Unfall – Liste an Verstößen des Flüchtigen (35) ist lang

Früh am Donnerstagmorgen gegen 2.15 Uhr forderte ein polizeibekannter Mann die Bundespolizei heraus. Alles begann in der Hallerstraße in Völklingen, als die Beamten den Fahrer eines grauen VW im Rahmen einer üblichen Verkehrskontrolle ansprechen wollten. Statt jedoch zu stoppen, entschied sich der Fahrer für eine rasante Flucht und beschleunigte.