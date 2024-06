Brutale Attacke in Völklingen Unbekannter schlägt jungem Mann (18) mit der Faust ins Gesicht – und klaut ihm sein Portemonnaie

Ein 18-jähriger Mann ist am Samstag, 22. Juni, in Völklingen im Saarland brutal überfallen und ausgeraubt worden. „Gegen 23.25 Uhr war der Mann in Völklingen in der Unterführung der Rathausstraße zur Eligiuspassage unterwegs und dann sei ihm von einem Unbekannten unvermittelt mit der Faust in das Gesicht geschlagen worden“, teilte die Polizei Völklingen mit.