Völklingen und Saarlouis Nach Razzia mit SEK bei Abfallentsorger – so reagiert die Unternehmensgruppe auf die Vorwürfe

Polizei-Großeinsatz an zwei Orten im Saarland gleichzeitig: Über Stunden haben Ermittler Geschäftsräume eines Entsorgungsfachbetriebes in Völklingen gefilzt. Auch Wohnungen der beiden Beschuldigten in Saarlouis durchsuchten sie. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft in Saarbrücken wiegt schwer: Es geht um den Verdacht des gewerbsmäßigen Betruges.