Suchaktion im Schillerpark Polizei sucht nach Messerangriff in Völklingen nach Tatwaffe

Das Dezernat für Tötungsdelikte des Landespolizeipräsidiums sucht immer noch nach Zeugen, die sich am Mittwoch, 18.09.2024, zwischen 18.30 Uhr und 20.15 Uhr im Schillerpark waren, sich in Nähe aufgehalten haben oder mit dem Auto vorbeigefahren seien. Wer in den Tagen zuvor etwas Ungewöhnliches bemerkt hat, wird ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise können an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0681/962-2133 gegeben werden.