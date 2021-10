Polizei sucht nach Zeugen : Nach Messerattacke auf seine Ehefrau – Heute wird der Mann aus Völklingen dem Haftrichter vorgeführt

Update Völklingen Bei einer Messerattacke am Dienstag in Völklingen wird eine Frau schwer verletzt. Der Täter ist ihr Ehemann, der sich direkt danach selbst stellt. Heute wird er dem Haftrichter vorgeführt. Die Polizei sucht weiter nach Zeugen.

Ein 55-jähriger Mann hat am Dienstag (26. Oktober) gegen 13.50 Uhr in der Gatterstraße in Völklingen seiner bereits länger von ihm getrennt lebenden Ehefrau (51) aufgelauert und sie angegriffen.