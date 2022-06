Panne auf der A 620 : Ohne Führerschein und Zulassung: 29-Jähriger schiebt Auto auf der rechten Fahrspur Richtung Saarlouis

Foto: dpa/Daniel Karmann

Völklingen Am Montag hat ein 29-Jähriger auf der A 620 bei Völklingen einen nicht zugelassenen Pkw auf der rechten Fahrspur in Richtung Saarlouis geschoben. Was bisher bekannt ist.

Dass ein Pkw auf der Fahrspur einer Autobahn entlang rollt, ist ja eigentlich ganz normal – es sei denn, das Auto wird geschoben: Am Montagmorgen gegen 6 Uhr meldete ein Zeuge der Polizeiinspektion Völklingen, „dass ein Mann seinen Wagen auf dem rechten Fahrstreifen der BAB 620 in Fahrtrichtung Saarlouis schieben würde“, heißt es im Polizeibericht.

Beim Eintreffen der Beamten hatte der 29-Jährige mit seinem roten Renault Twingo die Autobahn an der Anschlussstelle Geislautern bereits verlassen. Warum er nach einer Panne nicht die Polizei oder einen Pannendienst informiert hatte, lag wohl daran, dass sich der Mann nicht nur als „Schieber“ wenig regelkonform verhalten hatte: „Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Wagen weder zugelassen noch versichert war. Zudem war der 29-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.“

Das Gegenargument, dass der Mann ja gar nicht gefahren sei, würde die Polizei wohl eher nicht gelten lassen, denn in deren Bericht heißt es weiter: „Da der 29-Jährige den Wagen vor der Panne offensichtlich geführt haben musste, wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.“ Zudem werden in der Sache noch Zeugen gesucht.