Blutiges Graffiti 37-Jähriger malt Hakenkreuz mit eigenem Blut in Park in Völklingen

Völklingen · Wegen eines Hakenkreuzes an der Konzertmuschel im Schillerpark in Völklingen wurde am Dienstag die Polizei verständigt. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass es sich nicht wie gedacht um rote Farbe handelte. Eine deutlich sichtbare Spur brachte die Polizei dann auf die richtige Fährte.

05.04.2023, 12:24 Uhr

Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich