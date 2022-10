Vorfall in Völklingen : Mann (49) fährt betrunken gegen Kinderwagen – Kind bleibt unverletzt

Völklingen Ein betrunkener Mann (49) ist am Samstagabend in Völklingen gegen einen Kinderwagen gefahren. Das Kleinkind hatte Glück und blieb unverletzt.

In der Hohenzollernstraße in Völklingen hat sich am Samstagabend, 1. Oktober, ein Unfall ereignet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr ein alkoholisierter Mann (49) mit seinem Audi A3 gegen einen Kinderwagen. In dem Kinderwagen saß ein zweijähriger Junge, der Glück im in Unglück hatte und bei der Kollision nicht verletzt wurde. Ein Sachschaden an dem Kinderwagen entstand ebenfalls nicht.