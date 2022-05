Polizei bittet um Hinweise zur Tat : 22-jähriger Fußgänger aus Püttlingen von einer Gruppe Männer in Völklingen verprügelt

22-jähriger Fußgänger aus Püttlingen von einer Gruppe Männer in Völklingen verprügelt

Völklingen Im Völklinger Stadtteil Luisenthal ist am Donnerstagabend ein 22-jähriger Mann aus Püttlingen Opfer eines brutalen Angriffs geworden. Der Fußgänger wurde laut Polizei von einer Gruppe Männer zusammengeschlagen.

Am Donnerstag gegen 22.45 Uhr war der 22-jährige Mann aus Püttlingen zu Fuß in der Straße des 13. Januar/Ecke Altenkesseler Straße in Luisenthal unterwegs. Dort wurde er von einer drei- bis vierköpfigen Männergruppe angesprochen.