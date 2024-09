Festnahme und Ermittlungsverfahren Feier in Völklinger Gaststätte eskaliert – Gast zieht Schreckschusswaffe und schießt auf Mann

Völklingen · In der Nacht zu Sonntag kam es in einer Gaststätte in der Völklinger Innenstadt zu einer Auseinandersetzung mehrerer Besucher – bei der auch eine Schreckschusspistole zum Einsatz kam.

22.09.2024 , 12:25 Uhr

In der Nacht zu Sonntag, 22. September, kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Gaststättenbesuchern in der Völklinger Innenstadt. Foto: dpa/Oliver Killig