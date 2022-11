Feuerwehr im Einsatz : Feuer in Völklingen: Familie rettet sich aus brennender Dachgeschosswohnung

Foto: BeckerBredel 13 Bilder Feuerwehr muss zu Wohnungsbrand in Völklingen ausrücken

Völklingen Am Samstagvormittag hat es in einem Wohnhaus in der Völklinger Innenstadt gebrannt. Dabei konnte eine dreiköpfige Familie gerade noch so den Flammen in ihrer Dachgeschosswohnung entkommen.

Um 11.28 Uhr wurde die Polizei an diesem Samstag (5. November) wegen eines Brands in der Innenstadt von Völklingen alarmiert. In Flammen stand eine Dachgeschosswohnung in einem vierstöckigen-Mehrparteienhaus. Eine Frau mit zwei Kleinkindern konnte dem Feuer gerade noch entkommen, danach brannte die Dachgeschosswohnung völlig aus.

Bewohner wurden evakuiert

Alle Bewohner des Hauses wurden evakuiert. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und konnte den Brand nach circa einer Stunde löschen. Die Moltkestraße ist momentan noch wegen des Feuerwehreinsatzes gesperrt.

Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Eine Person musste wegen einer möglichen Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert werden, verletzt wurde sonst niemand.

Brandursache: Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus