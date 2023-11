Mann schlägt Alarm Ex-Geliebte will Wohnung nicht verlassen – und greift Polizei in Völklingen an

Wenn eine Partnerschaft zerbricht, mündet dies immer wieder auch mal in anhaltende Feindseligkeiten. So offenbar jetzt in Völklingen geschehen. Dort waren am späten Dienstagabend, 31. Oktober, eine Frau und ein Mann aneinandergeraten. So wurde Halloween für sie zur wahren Schauer-Story. Auch die Polizei sollte dadurch etwas abbekommen.