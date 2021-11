Polizei sucht nach Zeugen : Brutaler Raubüberfall auf 16-Jährigen in Völklingen

Völklingen Zwei bisher Unbekannte haben in Völklingen einen 16-Jährigen überfallen, geschlagen und bestohlen. Es werden Zeugen gesucht.

Ein 16-jähriger Junge aus Völklingen ist am Samstagnachmittag (13. November) überfallen worden. Wie die Polizei in Völklingen am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 16.30 Uhr in der Stadionstraße. Der Junge war auf dem Weg in Richtung Innenstadt, als plötzlich ein schwarzer Audi mit französischem Kennzeichen neben ihm hielt. Zwei Männer (beide ungefähr 25 Jahre alt) stiegen aus und folgten dem 16-Jährigen.