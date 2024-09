Herkunft des Opfers bekannt 77-Jähriger in Völklingen mit Messer schwer verletzt – Polizei bittet um Hinweise

Im Schillerpark in Völklingen ist ein 77-Jähriger am Mittwochabend gegen 20 Uhr von einem unbekannten Mann angriffen und schwer verletzt worden. Der Mann, der nach neuesten Angaben der Polizei aus Schleswig-Holstein stammt, saß zum Zeitpunkt des Angriffs auf einer Parkbank in dem Völklinger Park, der in der Nähe des Ehrenfriedhofs liegt.