Vollbremsung in der Völklinger Moltkestraße : Schulbus muss wegen 10-Jährigem bremsen - 20 Kinder verletzt

Völklingen Als ein Kind auf die Straße trat, musste ein Schulbus-Fahrer in Völklingen am Montagmorgen auf die Bremse treten. Die Vollbremsung sorgte für einen Großeinsatz von Rettungsdiensten.

20 Kinder wurden am frühen Montagmorgen gegen 7.40 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Moltkestraße in Völklingen verletzt. Die Kinder fuhren allesamt in einem Schulbus, der aus Richtung Innenstadt in Fahrtrichtung Röchlinghöhe unterwegs war.