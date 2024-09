Polizei warnt vor Konsequenzen Weitere Amok-Drohungen an Völklinger Schulen aufgetaucht

Nach der am Donnerstag in einer Toilette der Gemeinschaftsschule Sonnenhügel entdeckten Amok-Drohung sind weitere, ähnlich gelagerte Vorfälle aus dem Raum Völklingen bekannt geworden: Wie ein Polizeisprecher am vergangenen Freitag mitteilte, hat es sich bei eingangs erwähnter Drohung nicht um die erste dieser Art gehandelt.