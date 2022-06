Keine Pizza bekommen : Mann (34) aus Saarbrücken randaliert in Völklinger Imbiss und landet in Gewahrsamszelle

(Symbolfoto) Foto: dpa/Carsten Rehder

Völklingen Ein 34-jähriger Mann ist am Samstagmittag in einem Schnellimbiss in Völklingen ausgeflippt. Die Polizei nahm den wütenden Randalierer fest.

Ein Mann (34) aus Saarbrücken ist in einem Pizza-Schnelldienst in Völklingen völlig ausgeflippt. Das teilte ein Sprecher der Polizei in Völklingen am Sonntagmorgen mit. Der Vorfall ereignete sich am Samstag, 11. Juni, gegen 14.30 Uhr in der Karl-Janssen-Straße.

Laut Polizei wollte der stark alkoholisierte Mann in dem Imbiss eine Pizza kaufen. Da der Laden schon geschlossen hatte, wurde ihm die Pizza vom Betreiber allerdings verwehrt. Das verärgerte den Saarbrücker offenbar so sehr, dass er daraufhin gegen das Inventar schlug und trat.