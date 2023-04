Polizei ermittelt gegen alle Beteiligten Straßensperrung als Auslöser? Video von heftiger Schlägerei in Merzig macht online die Runde

Im Internet macht ein Video die Runde, das eine Schlägerei in der Innenstadt von Merzig zeigt. Zu sehen sind in dem kurzen Clip drei Bauarbeiter und zwei weitere Männer, die brutal aufeinander einprügeln. Anscheinend hat ein Autofahrer das Video im Vorbeifahren aufgenommen. Deutlich zu erkennen: Ort des Geschehens ist die Kreuzung von Schankstraße und Brauerstraße am Rand der Merziger Fußgängerzone. Unter anderem in der Merziger Facebook-Gruppe „Das Stadtgespräch“ wird das Video verbreitet und diskutiert.