Öffentlichkeitsfahndung Versuchter Einbruch in Kirkel-Limbach – Polizei fahndet nach zwei Frauen

Zwei bislang unbekannte Frauen haben am Mittwoch, 15. März, gegen 12 Uhr versucht in ein Haus in der Zweibrücker Straße in Kirkel-Limbach im Saarpfalz-Kreis einzubrechen. Das Dezernat für Wohnungseinbruchdiebstahl sucht nun öffentlich mit Phantombildern nach Zeugen, die Hinweise zu den Frauen geben können.