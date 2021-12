Überfall auf Sparda-Bank : Polizei setzt jetzt verstärkt auf Zeugen bei Fahndung nach Bankräuber in Neunkirchen

Neunkirchen Unverrichteter Dinge musste ein Mann von dannen ziehen, der ein Geldinstitut überfiel, aber wegen ausgeklügelter Technik nicht an die Beute gelangte. Die Fahnder haben eine Personenbeschreibung. Doch das reicht noch nicht.

Rückblick: Am Montag, 13. Dezember, stürmte der Unbekannte gegen 8.30 Uhr mit einer Waffe in der Hand in die Neunkircher Filiale der Sparda-Bank in der Bahnhofstraße. Er hielt mit seiner Pistole die Angestellten und Kunden in Schach. Er verlangte Geld, doch dabei blitzte er ab. Denn die Bediensteten konnten ihm nicht damit dienen. Der Grund: Die Technik lässt es einfach nicht zu, dass die Beschäftigten wahllos auf Bares zugreifen können.