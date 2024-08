Fast zu Tode gewürgt Nach brutalem Angriff auf Frau in Losheim – was heute ansteht

Doch was wird dem Mann vorgeworfen? Er soll seine Lebensgefährtin beinahe umgebracht haben. Das berichtet ein Sprecher der Polizei in der Führungs- und Lagezentrale in der saarländischen Landeshauptstadt auf SZ-Anfrage. So sei ein anfänglich wortgewaltiger Streit völlig augeartet. In der gemeinsamen Wohnung in der Gemeinde im Nord-Saarland gerieten nach bisherigem Ermittlungsstand er mit seiner 32 Jahre alten Freundin aneinander.