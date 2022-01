Vorfall am Freitag : Verpuffung im Winterberg-Klinikum Saarbrücken reißt Tür aus der Mauer – Polizei fahndet

Vorfall am Freitag

Saarbrücken Eine heftige Verpuffung hat am Freitagnachmittag im Winterberg-Klinikum für Aufsehen gesorgt. Der Vorfall ereignete sich im Bereich einer Besuchertoilette für die Station für Geburtshilfe. Jetzt fahndet die Polizei.

Am Freitag (14. Januar) kam es laut einer aktuellen Mitteilung des Landespolizeipräsidiums zu einer heftigen Verpuffung im Bereich einer Besuchertoilette vor der Station 21 im Saarbrücker Winterberg-Klinikum. Jetzt sucht die Polizei nach möglichen Zeugen.

Winterberg-Klinik in Saarbrücken

Wie die Polizei mitteilt, wird aufgrund aktueller Ermittlungen von einer vorsätzlichen Tatbegehung ausgegangen. Die Ermittlungen dauern allerdings noch an. Deshalb bittet die Polizei mögliche Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen am Tatort festgestellt haben oder sonstige Hinweise zu der Tat geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen unter der Tel. 0681/962-2133.