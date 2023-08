Polizei setzt auf Zeugen Vermisster Ex-Fußballer (78) aus Tholey ist gefunden

Bis zum frühen Donnerstagmorgen gab es keine Anhaltspunkte, wohin der körperlich recht rüstige Rentner verschwunden war. Er sei gut zu Fuß und sei am Tag zuvor gegen 16 Uhr zuletzt gesehen worden. Zeugen meldeten, dass da der Ex-Sportler im Bereich Mozartstraße, Brühlpark und Hortwald unterwegs gewesen sei. Danach verlor sich seine Spur. Die Polizei war deswegen in Sorge, da der Mann wegen seiner Krankheit orientierungslos ist. Gleichzeitig brauche er Medikamente. Die in der Nacht recht niedrigen Temperaturen nach den teils heftigen Regenschauern am Abend sollten zusätzlich eine Gefahr darstellen. Denn der Verschwundene sei in nasser Kleidung womöglich unterkühlt unterwegs, so die Befürchtungen von Polizei und Rettungskräften.