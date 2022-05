Öffentlichkeitsfahndung eingestellt : Vermisster 77-jähriger aus Hüttersdorf tot aufgefunden

Update Hüttersdorf Die Lebacher Polizei suchte einen 77-Jährigen aus Hüttersdorf. Nun wurde er tot aufgefunden.

Ein 77-jähriger Mann aus Hüttersdorf hat am vergangenen Montag sein Haus verlassen und wurde danach vermisst. Nun wurde er am Dienstagabend tot in einem Waldstück, nahe seines Anwesens, aufgefunden. Das teilte ein Sprecher der Polizei in Lebach am frühen MIttwochmorgen mit. Die Öffentlichkeitsfahndung ist eingestellt.