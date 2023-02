Ehemann gesteht Tat : Vermisste Frau aus Riegelsberg ist tot – Polizei veröffentlicht Details zur Festnahme

Update Bereits seit dem 4. Februar wurde eine Frau aus Riegelsberg vermisst. Jetzt ist klar: Sie fiel einem Verbrechen zum Opfer. Bereits am Montag gab es eine Festnahme.

Ehemann gesteht Tat

Wie die Polizei weiter mitteilte, fand die Festnahme am Montagabend statt. Der 55-jährige Ehemann gestand daraufhin in der Vernehmung, seine Frau getötet zu haben. Er führte die Ermittler danach zum Versteck der Leiche. Er selbst hatte seine Frau in der Woche zuvor als vermisst gemeldet. Da seine Aussage von Beginn an Ungereimtheiten enthielt, geriet der 55-Jährige dann schnell in den Fokus der Ermittlungen.