Öffentlichkeitsfahndung der Polizei aufgehoben Vermisste 13-Jährige aus Saarwellingen wieder aufgetaucht

Die vermisste 13-Jährige aus Saarwellingen ist wieder da. „Durch eine Polizeistreife in Saarlouis wurde die 13-Jährige aufgegriffen und wieder nach Hause gebracht“, teilte die Polizeiinspektion Lebach am Freitagabend, 12. April, mit. „Allen an der Suche beteiligten Personen herzlichen Dank!“