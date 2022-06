Öffentlichkeitsfahndung : Vermisst: Wer hat Parmeet Kaur (11) und Lukas Reimann (14) gesehen?

Völklingen Die Polizei sucht seit Dienstagmorgen nach Parmeet Kaur und Lukas Reimann. Die beiden sind nicht wie üblich in der Schule erschienen.

Die Polizei in Völklingen sucht seit Dienstagmorgen, 28. Juni, nach zwei vermissten Kindern. Laut Polizei sind Parmeet Kaur (11) und Lukas Reimann (14) aus Geislautern gegen 7.30 Uhr nicht wie sonst üblich in der Schule erschienen. „Seit diesem Zeitpunkt wurden beide Personen nicht mehr gesehen. Möglicherweise haben sie sich mittels Bus oder Bahn nach Mannheim begeben“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.