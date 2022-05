Auf Medikamente angewiesen : Lebacher Polizei sucht vermissten 77-Jährigen aus Hüttersdorf

Update Hüttersdorf Die Lebacher Polizei sucht einen 77-Jährigen aus Hüttersdorft, der seit Montagmorgen vermisst wird.

Gegen 10.40 Uhr am heutigen Morgen hat der 77-jährige Albert Peter Zimmer sein Zuhause in Hüttersdorf verlassen und wird vermisst. Das teilt die Polizeiinspektion Lebach mit.Laut Polizeiangaben hat er das Haus ohne Angabe von Gründen zu Fuß und ohne persönliche Gegenstände verlassen. Er ist dringend auf Medikamente angewiesen.

Die Polizei Lebach beschreibt den Vermissten folgendermaßen:

Wer Hinweise hat, soll sich an die Polizeiinspektion Lebach wenden unter Tel. (06881)5050 oder per E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de

Seit Montag-Mittag wird in einem Großeinsatz von Feuerwehr, DRK und der Polizei im Raum Schmelz und Hüttersdorf nach dem 77-Jährigen gesucht. Wie Kreisbrandinspekteur Bernd Paul mitteilte, waren am Montag knapp 100 Personen bis in die frühen Morgenstunden am Sucheinsatz beteiligt, der dann gegen drei Uhr ergebnislos abgebrochen wurde. Dabei kamen auch zwei Drohnen zum Einsatz.