Öffentlichtkeitsfahndung 101-Jährige aus Ormesheim vermisst – Polizei sucht mit Drohnen und Hundestaffel

Die gesuchte Frau ist 101 Jahre alt und am Mittwochnachmittag, 4. September, verschwunden – sie wohnt mit Angehörigen zusammen in einem Haus und habe einen Spaziergang unternehmen wollen. Sie sei währenddessen zunächst im Ort auch noch gesehen worden, habe sich mit Bekannten unterhalten. Dann allerdings verliert sich offenbar die Spur der älteren Frau. „Es könnte sein, dass sich die Frau in dem Waldgebiet oder der Grünfläche um Ormesheim herum befindet“, so die Polizei.