Teure Weihnachtsfeier? : Feuerwehr rückt nach vermeintlichem Brand in Saarbrücken aus: Standgrill auf Dachterrasse wohl Auslöser

Am Freitagabend sind Feuerwehr und Polizei zu einem vermeintlichen Brand in Alt-Saarbrücken ausgerückt. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte allerdings nur einen Standgrill.

Der Hinweis auf einen möglichen Brand in der Gutenbergstraße in Alt-Saarbrücken kam am Freitagabend von einem Anwohner. Er entdeckte einen Feuerschein auf einem Dach. Feuerwehr und Polizei fuhren in normaler Mannstärke zur vermeintlichen Brandstelle. Vor Ort entdeckten die Einsatzkräfte allerdings nur Personen auf einer Dachterrasse, die anlässlich einer kleinen Weihnachtsfeier einen Standgrill benutzten.