Polizei Lebach bittet um Hinweise : Unbekannter stößt in Saarwellingen gegen Gartenmauer und haut ab

Saarwellingen Ein Unbekannter ist am Mittwoch in Saarwellingen gegen eine Gartenmauer gefahren und geflüchtet. Warum der Mann von der Fahrbahn abkam, ist unklar.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall zwischen 11 und 11.30 Uhr in der Dillinger Straße in Saarwellingen in Richtung Bahnhofstraße. Warum der Fahrer von der Straße abkam, ist bislang noch nicht bekannt. Nach Polizeiangaben war der Unbekannte mit einem Toyota unterwegs. Dieser muss durch den Unfall deutliche Schäden aufweisen. Die Ermittlungen dauern laut Polizei noch an.