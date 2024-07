In Blieskastel- Lautzkirchen Unbekannter Autofahrer kracht auf Kurklinik-Parkplatz in Hyundai und flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Beim Ein- oder Ausparkten touchierte der flüchtige Unbekannte den gegenüber geparkten Hyundai und flüchtete im Anschuss daran vom Unfallort ohne erforderliche Informationen zu seiner Person, seinem Fahrzeug und der Art seiner Beteiligung zu hinterlassen. Laut Polizeiangaben entstand durch die Kollision ein Sachschaden an der Frontstoßstange des Hyundai. Auffällig an der Schadensstelle waren demnach gelbliche Lackanhaftungen. Ob an dem unfallverursachenden Fahrzeug Sachschaden entstand, ist bislang nicht bekannt.