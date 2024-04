Unfall in NRW Verkehrsunfall mit Rettungswagen – Frau aus Neunkirchen schwer verletzt

Bei Coesfeld in der Nähe von Münster ist am Mittwoch, 17. April, bei einem Verkehrsunfall eine 69-jährige Frau aus Neunkirchen schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei Coesfeld am Mittwoch mit. Demnach gab es auf einer Landstraße eine Kollision zwischen einem Rettungswagen und einem Auto, in dem die Frau und ihr Ehemann saßen. Die Frau war Beifahrerin.