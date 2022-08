Polizei sucht Zeugen : Rollerfahrer bei Unfall in Völklingen schwer verletzt

Vöklingen In Völklingen ist am frühen Donnerstagmorgen ein Rollerfahrer gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Die Polizei versucht jetzt, herauszufinden, wie es zu dem Unfall kam.

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Völklingen ist ein Rollerfahrer schwer verletzt worden. Der 53-jährige Mann war gegen 3.30 Uhr mit seinem Roller auf der Straße des 13. Januar in Fahrtrichtung Burbach unterwegs. In Höhe des Anwesens Nr. 100 ist der Mann dann gestürzt und zog sich dabei laut der Polizei stark schmerzende Verletzungen zu. Was die Ursache für den Sturz war, ist bislang unklar.