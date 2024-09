Polizei sucht Zeugen Fußgänger in Saarwellingen angefahren – Polizei fahndet nach Mercedes-Fahrer“

Saarwellingen · In der Bahnhofstraße in Saarwellingen wurde am Mittwochnachmittag ein Fußgänger von einem dunklen Mercedes angefahren. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer des Wagens. Was bisher bekannt ist.

25.09.2024 , 18:55 Uhr

Der Fußgänger wurde dabei leicht verletzt. Foto: dpa/Lino Mirgeler