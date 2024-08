Wagen prallt gegen Baum Schwerer Verkehrsunfall auf der B269: fünf Menschen schwer verletzt

Lebach · Am Mittwochnachmittag kam es zwischen Lebach und Knorscheid zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Personenbeförderungswagen krachte frontal in einen Baum, nachdem der Fahrer die Kontrolle verloren hatte. Alle fünf Insassen sind schwer verletzt. Was bisher bekannt ist.

07.08.2024 , 21:02 Uhr

Fünf Personen wurden bei dem Unfall schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Foto: Thorsten Kremers