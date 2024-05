Bei Verkehrskontrolle Polizei zieht Kleintransporter in Dillingen aus dem Verkehr – mit unfassbaren Mängeln

Laut dem Landespolizeipräsidium waren tragende Karosserieteile erheblich durchgerostet. Der Unterboden sei sogar so stark von Rost befallen, dass von unten in den Wagen geschaut werden kann. Alle vier Reifen, mit denen der Fiat unterwegs war, hätten eine unterschiedliche Größe. Teilweise wäre der gesamte Gummi abgefahren. Statt einer Heckscheibe seien Aluminiumbleche in den Wagen eingebaut worden.