Mit sakralen Gegenständen erwischt : Friedhofsdieb tappt in Verkehrskontrolle

Köllerbach Am Dienstagnacht hat die Polizei in Köllerbach einen Opel Astra in der Hauptstraße kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der polizeibekannte 50-jährige Fahrer aus Völklingen mehrere Skulpturen und sakrale Gegenstände in seinem Fahrzeug hatte.