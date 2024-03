Verkehrsbehinderungen am Morgen Geplatzter Reifen sorgt für Unfall auf der A620

Gegen 9.00 Uhr fuhr ein Auto auf der A620 in Fahrtrichtung Saarlouis, als ihm in Höhe der Ausfahrt Saarlouis der linke Vorderreifen platzte. Daraufhin verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in auf die rechte Fahrspur. Dort kollidierte der Wagen mit einem anderen Auto und wurde zurück auf den linken Fahrstreifen geschleudert. Nach einer Kollision mit der Mittelleitplanke blieb das Fahrzeug dann liegen.