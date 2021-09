Filmreife Action in Völklingen : Verfolgungsjagd mit der Polizei endet für Rollerfahrer in der Saar

Völklingen Zwei Motorrollerfahrer ohne Licht haben kurz nach Mitternacht die Polizei in Völklingen auf Trab gehalten. Besonders ausgeprägte Fahrkünste konnte man keinem der beiden attestieren: Der eine stürzte - und landete auf Asphalt, der andere in der Saar.

In der Hohenzollernstraße in Völklingen begann in der Nacht auf Donnerstag die Verfolgungsjagd der Polizei. Hier kam ihnen der erste Motorroller ohne Licht entgegen. Als der 18-jährige Fahrer die Streife sah, wendete er und trat die Flucht an.