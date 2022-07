Drei Polizeibeamte verletzt : 53-Jähriger flüchtet vor Polizei, fährt ungebremst in Streifenwagen und muss mit Taser gestoppt werden

Saarbrücken/Wadgassen Auf eine halsbrecherische Flucht hat sich am späten Samstag ein 53-jähriger Saarländer begeben. Der Mann floh vor einer Polizeikontrolle, fuhr in Wadgassen ungebremst in einen Streifenwagen und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Drei Beamte wurden bei dem Einsatz verletzt.

Unglaublich gefährlicher Vorfall am späten Samstagabend: Gegen 23 Uhr wollten Polizisten der Polizei Völklingen einen 53-jährigen Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Mann war zuvor durch unsichere Fahrweise aufgefallen, wie das Landespolizeipräsidium mitteilt. Im ersten Moment soll der Mann angehalten haben, ehe er dann unvermittelt von der Örtlichkeit floh.

Einsatzkräfte der Polizeiinspektionen Völklingen und Burbach nahmen die Verfolgung des Mannes auf. Der Flüchtende fuhr bis nach Wadgassen in den Ortsteil Schaffhausen. Dort fuhr er durch mehrere Nebenstraßen und bog schließlich gegen 23.15 Uhr von der Tucherbachstraße in die Hauptdurchgangsstraße, die Provinzialstraße, ein. Auf der Gegenrichtung kam dem 53-Jährigen in diesem Moment ein Streifenwagen der Inspektion Burbach entgegen, der dem Flüchtenden den Weg versperren wollte.

Dieser hielt allerdings nicht an, sondern fuhr ungebremst weiter und kollidierte mit dem Streifenwagen. Das Fluchtfahrzeug des 53-Jährigen, ein schwarzer SUV, kam aufgrund der Kollision von der Straße ab, durchbrach eine Gartenmauer und kam schließlich in einem Vorgarten zum Stehen. Der 53-Jährige versuchte daraufhin, weiter zu flüchten, diesmal gezwungenermaßen zu Fuß. Die im Einsatz befindlichen Beamten konnten den Mann allerdings schnell stoppen – ein Taser musste laut Polizeipräsidium zum Einsatz kommen.

Der Mann wurde festgenommen, eine Blutprobe wurde ihm entnommen. Nachdem alle polizeilichen und strafrechtlichen Maßnahmen abgeschlossen waren, wurde er laut Mitteilung der Polizei an seine Ehefrau übergeben. Die Bilanz seiner halsbrecherischen Flucht: hoher Sachschaden an allen Fahrzeugen sowie der Gartenmauer und vier Verletzte. Neben ihm selbst wurden bei der Kollision in der Provinzialstraße alle drei Polizisten in dem Streifenwagen der Burbacher Polizei verletzt. Darunter der 38-jährige Fahrer sowie die 32 und 22 Jahre alten Kolleginnen. Alle drei mussten ihren Dienst nach Beenden des Einsatzes abbrechen.